23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-079'
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-184'
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-285'
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-185'
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0DUR
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-078'
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-182'
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-182'
23 Ekim
Brann-Rangers
3-082'
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-085'
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-283'
23 Ekim
Lyon-Basel
1-079'
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-083'
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-385'
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Fenerbahçe - Stuttgart maçında iki penaltı iptal!

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan maçta iki penaltı iptal edildi.

calendar 23 Ekim 2025 21:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Stuttgart maçında iki penaltı iptal!
Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan maçta dikkat çeken anlar yaşandı.

34. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 60. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve bu penaltı iptal edildi.

66. dakikada ise Stuttgart penaltı kazandı. Hakem Jakob Kehlet, VAR'dan gelen uyarı sonrası, pozisyonu ekranda izledi ve bu penaltıyı da iptal etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
