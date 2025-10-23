Fenerbahçe - Stuttgart maçında iki penaltı iptal!

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan maçta dikkat çeken anlar yaşandı.
34. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 60. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve bu penaltı iptal edildi.
66. dakikada ise Stuttgart penaltı kazandı. Hakem Jakob Kehlet, VAR'dan gelen uyarı sonrası, pozisyonu ekranda izledi ve bu penaltıyı da iptal etti.
Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltı pozisyonu👇
Stuttgart'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
