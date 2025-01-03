Fenerbahçe stoperini Ada'da buldu: Axel Disasi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yönetime verdiği raporda sağ stoper olarak Chelsea'den Axel Disasi listenin ilk sırasında yer alıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe stoperini Ada'da buldu: Axel Disasi
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03 Ocak 2025 09:49
Fenerbahçe'de ocak transfer operasyonu sürüyor. Al Nassr ile Anderson Talisca için görüşmeleri Asbaşkan Acun Ilıcalı yürütüyor.

İki savunma oyuncusu isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yönetime verdiği raporda sağ stoper olarak Axel Disasi transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Kongo asıllı Fransız stoper Axel Disasi için Chelsea ile temas kuran isimse Sportif Direktör Mario Branco... Kanarya, İngiliz kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki 1.91'lik stoperi kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.

Axel Disasi stoperin yanı sıra sağ bek olarak da oynuyor.



 
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