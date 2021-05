Süper Lig'in 42. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.



Kayserispor'u öne geçiren golü 18. dakikada Pedro Henrique attı. Fenerbahçe'de Jose Sosa 58. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Enner Valencia, 90. dakikada kazanılan ikinci penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi. Serdar Aziz, 90+9'da Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.



Kayserispor'da İlhan Parlak, 89. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.



Fenerbahçe, 82 puanla zirvenin 3 puan gerisinde üçüncüsü sırada sezonu noktaladı.



Kayserispor, 41 puanla ligde kalmayı başardı.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 5 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül'ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel ilk 11'de görev verdiği. Genç çalıştırıcı kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda Osayi-Samuel solda ise Ferdi Kadıoğlu oynadı. Sosa'nın önünde Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.



KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı. Koşukavak, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'inde oynayan ve eşi doğum yaptığı için İngiltere'ye giden Lennon'un yerine Ramazan Civelek'e 11 şans verdi. Sarı-kırmızılı ekip maça, Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Ramazan Civelek, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak ilk 11 ile çıktı.



SANGARE VE SERDAR AZİZ İLK 11'DE



Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül'ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11'de şans bulurken, Tisserand'ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı. Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de şans buldu.



ALTAY, 6 HAFTA SONRA KALEYİ DEVRALDI



El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan Altay Bayındır'a sakalığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi. Harun Tekin ise bu maçta yedek soyundu.



KAYSERİSPOR ETKİLİ BAŞLAYIP GOLÜ BULDU



Beşli savunmayla başlayan Kayserispor'a karşı Fenerbahçe, topun sahibi olarak oyuna başladı. Topun sahibi olmasına rağmen bunu pozisyona dönüştüremeyen Fenerbahçe, Kayserispor'un geçiş hücumları sırasında da Fenerbahçe kalesinde tehlikeler görmeye başladı.



Kayserispor, 18. dakikada geliştirdiği hızlı hücumda üstünlük golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen İlhan Parlak ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede bu topa hareketlenen Pedro Henrique kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.



FENERBAHÇE İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ



Fenerbahçe, ilk yarının son 30 dakikalık bölümünde Kayserispor'a karşı topun sahibi oldu ancak Kayserispor kalesine isabetli şut çekemedi. Kayserispor savunmasına karşı kanatları da kullanan Fenerbahçe, sarı kırmızılı ekibin stoperlerini geçemedi.



EMRE BELÖZOĞLU DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI



İkinci yarıya Ferdi yerine Papiss Cisse ile başlayan Fenerbahçe, daha fazla atak yapma isteğinde olsa da ilk tehlikeyi 52. dakikada Kayserispor yakaladı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında atılan uzun ara pasına hareketlenen İlhan Parlak ceza sahası içine topla girdi ve şutunu çekti. Bu topu ileri çıkan Altay Bayındır müdahalesiyle uzaklaştırdı. Dönen topu alan Kvrzic'in şutu yandan auta gitti.



JOSE SOSA PENALTIDA DOĞAN'I GEÇEMEDİ



Fenerbahçe, 58. dakikada penaltı kazandı. Halil Umut Meler, İlhan Parlak'ın Serdar Aziz'i ittiğini belirterek beyaz noktayı gösterdi ve VAR'dan da bu karar onaylandı.



Penaltı için topun başıan gelen Jose Sosa, Doğan Alemdar'ı geçemedi.



FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ PENALTI KAZANDI



Fenerbahçe, kalan dakikalarda gol için Kayserispor kalesine büyük bir baskı kurdu. Mert Hakan, Samatta ve Luiz Gustavo oyuna dahil oldu. Tüm riskleri alan Fenerbahçe, 88. dakikada bir kez daha penaltı kazandı.



ENNER VALENCIA SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ



Penaltıya itiraz esnasında topu saha dışına atan İlhan Parlak, ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.



Topun başına gelen Enner Valencia, 90. dakikada topu filelere gönderdi ve skora eşitliği getirdi.



SERDAR AZİZ'DEN ARTI 9'DA GALİBİYET GOLÜ



Fenerbahçe, Serdar Aziz'in kafa vuruşu ile 90+9. dakikada galibiyete uzandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

18. dakikada Kayserispor öne geçti. Kısa paslarla rakip alana geçen Kayserispor'da, İlhan Parlak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Nazım Sangare'nin markajından kurtulan Pedro Henrique'nin, altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

36. dakikada sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında rakiplerini çalımlayarak çizgiye inen Osayi-Samuel'in pasında kale alanı içerisine koşu yapan Attila Szalai, uygun pozisyonda topa dokunamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından şık ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen İlhan Parlak, kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

55. dakikada Jose Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Serdar Aziz, İlhan Parlak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Jose Sosa'nın vuruşunda sol direk dibine giden topu kaleci Doğan Alemdar uzanarak kornere çelmeyi başardı.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in kaleye gönderdiği paralel pasta arka direğe koşu yapan İlhan Parlak'ın uzanarak son anda yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda kaleci Altay'ı geçip kaleye yönelen topu Caner Erkin çizgide son anda kurtardı.

87. dakikada Kayserispor kale alanı içerisinde oluşan karambolde Aziz Eraltay'ın müdahalesinde Ozan Tufan yerde kaldı. Var incelemesi sonucu maçın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1

90+9 dakikada Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası ilk metrelerinden uzaktan Serdar Aziz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-2



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 90+4 Uğur Demirok), Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar (Dk.90+4 Sabovic), Ramazan Civelek (Dk. 69 Yasir Subaşı), Avramovski (Dk.83 Melih Okutan) , Pedro Henrique, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 73 Samatta), Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa (Dk. 73 Gustavo), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel, Pelkas (Dk. 73 Mert Hakan Yandaş), Valencia

Goller: Dk. 18 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 90 Valencia (penaltı) 90+9 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 89 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Valencia, Dk. 32 Caner Erkin (Fenerbahçe) Dk. 44 Muhar, Dk. 89 Pedro Henrique, Dk. 89 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)