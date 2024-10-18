Fenerbahçe, Skylar Mays'i kadrosuna kattı

TIMBERWOLVES SERBEST BIRAKTI

LAKERS FORMASI DA GİYDİ

Fenerbahçe Beko, eski Portland Trail Blazers guardı Skylar Mays ile anlaşmaya vardığını duyurdu.Yapılan açıklamada,denildi.Trail Blazers'ın yanı sıra daha önce Atlanta Hawks ve Los Angeles Lakers formaları da giymiş ve 105 NBA maçında ortalama 10,6 dakika sahada kalarak 4,3 sayı, 1,2 ribaund ve 1,7 asist istatistikleri kaydetmişti.Geçtiğimiz sezon Blazers'ta forma giyen Mays, Kasım ayında oynadığı 11 maçta 9.3 sayı, 2.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, Lakers'a geçtikten sonra oynadığı yedi G League maçında ise bu istatistikleri 21.1 sayı, 5.0 ribaund ve 5.6 asiste yükseltmişti.