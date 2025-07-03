Fenerbahçe rekor teklif yaptı, Hayes-Davis NBA'i seçti!

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'nun 3 yıl net 9 milyon Euro'luk maaş teklifini geri çevirerek Phoenix Suns'ın 4.7 kat daha az maaşını seçti.

calendar 03 Temmuz 2025 15:08 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe rekor teklif yaptı, Hayes-Davis NBA'i seçti!
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THY EuroLeague Final Four MVP'si seçilen Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe'den gelen rekor teklife rağmen kariyerine NBA'de devam etme kararı aldı.

BasketNews'in haberine göre Hayes-Davis, Fenerbahçe'nin sunduğu üç yıllık ve toplam 9 milyon euro net maaşlı sözleşmeyi geri çevirerek Phoenix Suns ile 1 yıllık veteran minimumu üzerinden anlaşma sağladı.

NBA HAYALİ AĞIR BASTI



30 yaşındaki Amerikalı forvet, Phoenix Suns'tan sezonluk yaklaşık 2 milyon dolarlık bir teklif aldı. Vergiler öncesi olan bu rakam, Fenerbahçe'nin önerdiği rakamın çok altında kalsa da Hayes-Davis, hayalini kurduğu NBA fırsatını kaçırmak istemedi. Oyuncu, Fenerbahçe ile 2027'ye kadar süresi olan sözleşmesini feshetmek için kendi cebinden 1 milyon dolar ödeme yaptı.

FENERBAHÇE'DEN REKOR TEKLİF

Fenerbahçe'nin, Hayes-Davis'i EuroLeague'in en çok kazanan oyuncularından biri yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Ancak yıldız basketbolcu, İstanbul'daki istikrarlı ortam ve yüksek kazanca rağmen NBA sahnesinde kendini denemeyi tercih etti. Hayes-Davis geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşarken Final Four'un MVP'si seçilmişti.

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