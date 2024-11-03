Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 83. dakikasında penaltı bekledi.
Köşe vuruşlu sırasında topun Çağlar'dan önce Simon Banza'nın eline çarptığı itirazında bulunan Fenerbahçeliler, yoğun penaltı itirazında bulundu.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 1 dakikalık incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi.
Jose Mourinho, bu karar sonrası kenarda çok sinirlendi.
Köşe vuruşlu sırasında topun Çağlar'dan önce Simon Banza'nın eline çarptığı itirazında bulunan Fenerbahçeliler, yoğun penaltı itirazında bulundu.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 1 dakikalık incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi.
Jose Mourinho, bu karar sonrası kenarda çok sinirlendi.