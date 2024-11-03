Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve oyuncular 83. dakikada ceza sahasındaki pozisyonu (Elle müdahele) için penaltı itirazında bulundu. Pozisyon VAR'da incelendi. Hakem Oğuzhan Çakır devam kararı verdi.

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Fenerbahçe penaltı bekledi
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03 Kasım 2024 20:54
Son güncelleme 03 Kasım 2024 20:56
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 83. dakikasında penaltı bekledi.

Köşe vuruşlu sırasında topun Çağlar'dan önce Simon Banza'nın eline çarptığı itirazında bulunan Fenerbahçeliler, yoğun penaltı itirazında bulundu.

Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 1 dakikalık incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi.

Jose Mourinho, bu karar sonrası kenarda çok sinirlendi.



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