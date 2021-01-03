Fenerbahçe Öznur Kablo durdurulamıyor!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 106-71 mağlup etti.
Bu sonuçla 15'te 15 yapan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 9'u üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Can Mavisu, Sedef Yarıcı, Mustafa Candemir Tabak
Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 20, Sabally 19, Tuğçe Canıtez 3, Sevgi Uzun 14, Stokes 5, Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Iagupova 19, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz, İdil Saçalır 2
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 5, Meskonyte 10, Öykü Taşkın 19, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 14, Raushan Gültekin 5, Ladin Özel 3, İlknur Yıldızhan 9, Güneş Köksal
1. Periyot: 24-19
Devre: 51-35
3. Periyot: 69-52
Beş faulle çıkan: 39.45 Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)
Bu sonuçla 15'te 15 yapan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 9'u üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Can Mavisu, Sedef Yarıcı, Mustafa Candemir Tabak
Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 20, Sabally 19, Tuğçe Canıtez 3, Sevgi Uzun 14, Stokes 5, Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Iagupova 19, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz, İdil Saçalır 2
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 5, Meskonyte 10, Öykü Taşkın 19, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 14, Raushan Gültekin 5, Ladin Özel 3, İlknur Yıldızhan 9, Güneş Köksal
1. Periyot: 24-19
Devre: 51-35
3. Periyot: 69-52
Beş faulle çıkan: 39.45 Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)