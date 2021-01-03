Fenerbahçe Öznur Kablo durdurulamıyor!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 106-71 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo durdurulamıyor!
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03 Ocak 2021 17:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 106-71 mağlup etti.

Bu sonuçla 15'te 15 yapan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 9'u üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Sedef Yarıcı, Mustafa Candemir Tabak

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 20, Sabally 19, Tuğçe Canıtez 3, Sevgi Uzun 14, Stokes 5, Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Iagupova 19, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz, İdil Saçalır 2

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 5, Meskonyte 10, Öykü Taşkın 19, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 14, Raushan Gültekin 5, Ladin Özel 3, İlknur Yıldızhan 9, Güneş Köksal

1. Periyot: 24-19

Devre: 51-35

3. Periyot: 69-52

Beş faulle çıkan: 39.45 Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)



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