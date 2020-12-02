Fenerbahçe Opet, sahasında PTT'yi devirdi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-1 yendi.
Salon:Burhan Felek Voleybol Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili
Fenerbahçe Opet: Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)
PTT: Merve Tanyel, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ece Morova, Mislina Kılıç Yağmur, Ceyda Aktaş)
Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20
Süre: 97 dakika (21, 29, 22, 25)
Salon:Burhan Felek Voleybol Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili
Fenerbahçe Opet: Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)
PTT: Merve Tanyel, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ece Morova, Mislina Kılıç Yağmur, Ceyda Aktaş)
Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20
Süre: 97 dakika (21, 29, 22, 25)