Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında salı günü deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile karşılaşacak.
Milano kentindeki Allianz Cloud Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados yönetecek.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Milano kentindeki Allianz Cloud Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados yönetecek.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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