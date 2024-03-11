Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde salı günü Allianz Vero Volley'e konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanında
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11 Mart 2024 13:51
Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında salı günü deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile karşılaşacak.

Milano kentindeki Allianz Cloud Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados yönetecek.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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