Fenerbahçe Opet evinde Potsdam'ı konuk edecek

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fenerbahçe Opet, bugün Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı konuk edecek.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet evinde Potsdam'ı konuk edecek
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06 Aralık 2023 10:54
Bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 14 karşılaşmanın 13'ünü kazanan Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubundaki 4. maçında 6 Aralık Çarşamba günü Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç Tivibu Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Grupta 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan Fenerbahçe Opet, 3 karşılaşmasını da set vermeden kazandı.

3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan rakip Potsdam, 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Opet, Alman ekibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 25 - 18, 25 - 20 ve 25 - 19'luk setlerle kazandı.
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