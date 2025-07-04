Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sözleşmesini uzatıyor!

Fenerbahçe, savunma hattının önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.



Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratını 2028 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.



Yeni sözleşmeyle birlikte Oosterwolde'nin maaşında da ciddi bir artış yapılacağı öğrenildi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 14 maça çıkan Oosterwolde gol katkısı sağlayamadı.



