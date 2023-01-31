Fenerbahçe, Oosterwolde'nin lisansını çıkardı

Fenerbahçe'de zorlu Adana Demirspor maçı öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli ekip, yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti ve Hollandalı sol bekin lisansını çıkardı.
Jayden Oosterwolde, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.
Sarı-lacivertli ekip, yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti ve Hollandalı sol bekin lisansını çıkardı.
Jayden Oosterwolde, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ