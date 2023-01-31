Fenerbahçe, Oosterwolde'nin lisansını çıkardı

Fenerbahçe, Parma'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin lisansını çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Oosterwolde'nin lisansını çıkardı
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31 Ocak 2023 17:39
Fenerbahçe'de zorlu Adana Demirspor maçı öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti ve Hollandalı sol bekin lisansını çıkardı.

Jayden Oosterwolde, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.



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