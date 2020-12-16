Fenerbahçe, Onyekuru'ya talip oldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın gündemindeki Henry Onyekuru'ya talip olduğu ortaya çıktı

Haber; Sabah
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Fenerbahçe, Onyekuru'ya talip oldu
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16 Aralık 2020 08:50
Fenerbahçe'de kanat listesindeki isimlerden birinin geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru olduğu ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen William D'Avila, Henry Onyekuru'ya Galatasaray'ın yanı sıra İstanbul'dan başka takımların da talip olduğunu duyurmuştu

Monaco'da bu sezon 2 lig maçına ilk 11 başlayan ve toplamda sadece 4 lig maçında forma giyebilen Henry Onyekuru, 143 dakika sahada kalabildi. 19 Eylül'deki Rennes maçında 9 dakika süre alan ve sonrasında bir daha forma giyemeyen Niyeryalı, kadro dışı bırakıldı. 



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