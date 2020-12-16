Fenerbahçe, Onyekuru'ya talip oldu

Fenerbahçe'de kanat listesindeki isimlerden birinin geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru olduğu ortaya çıktı



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.



Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen William D'Avila, Henry Onyekuru'ya Galatasaray'ın yanı sıra İstanbul'dan başka takımların da talip olduğunu duyurmuştu



Monaco'da bu sezon 2 lig maçına ilk 11 başlayan ve toplamda sadece 4 lig maçında forma giyebilen Henry Onyekuru, 143 dakika sahada kalabildi. 19 Eylül'deki Rennes maçında 9 dakika süre alan ve sonrasında bir daha forma giyemeyen Niyeryalı, kadro dışı bırakıldı.



