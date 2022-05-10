Fenerbahçe'nin yenilmez adamı: İsmail Kartal!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinden bir puanla dönerek yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı. Sarı-lacivertliler bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Göreve geldikten sonraki 16 haftalık dönemde ligde en çok puan toplayan teknik adam olan Kartal (11G/4B/1M & 37 Puan), 5. sırada devraldığı Fenerbahçe'yi 2.'liğe çıkarıp Şampiyonlar Ligi potasına soktu. Yönetimin, Jesus ile anlaşamazsa gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etmesi bekleniyor. Jesus gelir, Kartal da başka görev kabul etmezse sezon sonunda yollar ayrılacak.





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