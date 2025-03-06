Fenerbahçe'nin yediği gol; sadece birkaç milim

Fenerbahçe, sadece birkaç milim fark ile Rangers'tan gol yedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yediği gol; sadece birkaç milim
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06 Mart 2025 21:05
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a karşı maçın 6. dakikasında şanssız bir golle geri düştü.

Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.

Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu.

Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.


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