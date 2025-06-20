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Fenerbahçe'nin Thomas Partey planı

Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey için Fenerbahçe devrede; bonservissiz yıldızın transferinde Mourinho faktörü belirleyici olabilir.

calendar 20 Haziran 2025 08:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin Thomas Partey planı
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak listesine Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'i ekledi.

Ganalı, dün Arsenal ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı ve taraflar masadan kalktı.

MOURINHO'DAN ONAY


Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler de teknik direktör Jose Mourinho'nun onay vermesinin ardından bu hafta sonu resmi adımlarını atacak ve Partey'e 2+1 yıllık kontrat sunacak.

BONSERVİSİ YOK

Oyuncunun bonservisi yok. Bu Fenerbahçe'yi en fazla cezbeden konu. Geçtiğimiz yıllarda da sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Partey, yüksek bonservisinden dolayı transfer edilememişti.

İKİ KATI MAAŞ

Ganalı yıldıza bir miktar imza parası da ödenecek ve neredeyse Arsenal'in teklif ettiğinin iki katı maaş önerilecek. Milan'ın da talip olduğu Partey'in Jose Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği öğrenildi. 

 

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