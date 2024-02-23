Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya büyük üstünlüğü!

Fenerbahçe ile Kasımpaşa Süper Lig'de 42. kez rakip olacak. Galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin rakibine karşı 33-4 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya büyük üstünlüğü!
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23 Şubat 2024 11:55
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi Ülker Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

İç sahadaki maçlar

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 15'inde kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'nin attığı 48 gole, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Fenerbahçe son 10 maçta 9 kez kazandı, 1 kez kaybetti

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 29 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

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