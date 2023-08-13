Fenerbahçe'nin istediği Ndombele'de fark 5 milyon euro!

Fenerbahçe, Manchester United'ın Brezilyalı orta sahası Fred'i takıma katmıştı.
Sarı-lacivertliler bu bölgeye İngiltere Premier Lig'den bir yıldızı daha transfer etmek için büyük çaba sarf ediyor.
Kanarya, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele için resmi teklifini iletti.
FARK 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe bu kez Ndombele için Tottenham'a 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu.
İngilizler, 2025'te sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu için 15 milyon Euro istiyor. Aradaki 5 milyon Euro'luk farkın kapanması zor bir ihtimal olarak görülmüyor.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.
Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-lacivertliler bu bölgeye İngiltere Premier Lig'den bir yıldızı daha transfer etmek için büyük çaba sarf ediyor.
Kanarya, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele için resmi teklifini iletti.
FARK 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe bu kez Ndombele için Tottenham'a 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu.
İngilizler, 2025'te sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu için 15 milyon Euro istiyor. Aradaki 5 milyon Euro'luk farkın kapanması zor bir ihtimal olarak görülmüyor.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.
Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.