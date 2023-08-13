Fenerbahçe'nin istediği Ndombele'de fark 5 milyon euro!

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.









