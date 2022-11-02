Fenerbahçe'nin forvetleri devleri geride bıraktı!

Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Enner Valencia ve Michy Batshuayi şu anda Avrupa'nın en hızlı forvet hattı. Fener'in süper ikilisi, Haaland-Foden ve Mbappe-Neymar'ı bile geride bırakmayı başardı...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin forvetleri devleri geride bıraktı!
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02 Kasım 2022 11:58
Süper Lig'de maç eksiğine rağmen zirvede yer alan Fenerbahçe özellikle gol yollarındaki süper performansı ile dikkatleri çekiyor.

Sarı-Lacivertliler'de özellikle Enner Valencia ve Michy Batshuayi sadece rakipleri değil istatistikleri de alt üst ediyor.

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Son olarak 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında yıldızlaşan iki forvet şu ana kadar tam 16 gole imza attı. Valencia 11, Batshuayi ise 5 kez rakip ağları sarstı. Sarı-Lacivertliler'in süper ikilisi, Avrupa'nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında da zirvede yer alıyor.

58 dakikada bir rakip ağları sarsan Valencia ve Batshuayi, Avrupa'nın en hızlı ikilisi olmayı başardı. Fenerbahçe'nin forvetleri, çok önemli yıldızları da solladı. Listenin ikinci sırasında 75 dakikada bir gol atan Manchester City'nin yıldızları Erling Haaland ve Phil Foden yer alıyor.

SÜPER YILDIZLAR GERİDE KALDI

90 dakikada bir gol atan PSG'nin süper hücumcuları Kylian Mbappe ve Neymar ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Barcelona'dan Lewandowski ve Ousmane Dembele 105 dakika ile 4. sırada, Genk'den Onuachu- Paitsil ikilisi ise 110 dakika ile 5. basamakta bulunuyor. Serie A'da Napoli'yi zirveye taşıyan Osimhen ve Kvaratshelia ise 7. sırada yer aldı.

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