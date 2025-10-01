01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Fenerbahçe, Nice maçına tek eksikle çıkacak!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak.

calendar 01 Ekim 2025 12:45
Haber: AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.


Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. 

- Tek eksik Duran

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor. 

- Talisca döndü

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek. 

- Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
