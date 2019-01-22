Fenerbahçe, Moses'ı ikna etti

-YAŞANAN SÜREÇ-

Chelsea'nin Nijeryalı oyuncusunun, sarı-lacivertli yetkililer ile yaptığı görüşmede "küme düşme tazminatı" ve "kümede kalma bonusu" talep ettiği kaydedildi.

Nijerya basınında yer alan haberlerde, Moses'ın küme düşülmesi durumunda Fenerbahçe'den 3 milyon euroluk bir küme düşme tazminatını, kümede kalınması durumunda ise 200 bin euroluk kümede kalma bonusunu sözleşmeye eklemek istediği iddia edildi.

İngiliz The Sun Gazetesi de, Moses'ın peşinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün olduğunu yazdı.

Chelsea'de forma bulamayan tecrübeli oyuncunun ayrılığının "kesin" olduğu ve Schalke'nin transfer pazarlığında bulunduğu kaydedildi.

Devre arasında kadrosunu güç- lendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık Çiftpınar'ın ardından oluşan sessizliğin peş peşe gelecek imzalarla bitmesi bekleniyor.Birçok isimle temas halinde olsa da aradaki ufak pürüzlerden dolayı anlaşma aşamasına gelemeyen Kanarya'nın dünkü Bursaspor maçının ardından düğmeye basacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in patlatacağı ilk bombanın ise Chelsea ile yollarını ayırmaya karar veren Moses olduğu ifade edildi.Fenerbahçe'nin ilk teklifini "Önceliğimi Premier Lig takımlarına veriyorum" diyerek beklemeye alan yıldız futbolcunun, Ada'dan umduğu teklifi bulamadığı kaydedildi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertliler'e haber gönderen Victor Moses'ın 1.5 yıllığına kiralanacağı ve Damien Comolli'nin son detayları görüştüğü belirtildi.Tecrübeli futbolcu, son kararını vermeden önce Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşları Emenike ve Yobo ile görüştü ve olumlu bilgiler aldıFenerbahçe, Moses için 6 aylık süre için kiralama ücreti ve maaşı dahil 4 milyon euro ödeyecek.Ancak ikinci yıl için yapılan pazarlıkların sürdüğü ve rakam netleşince transferin açıklanacağı bildirildi.