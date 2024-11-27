Fenerbahçe Medicana, sahasında galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Medicana, sahasında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 20:19
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 3-2 kazandı.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Drzyzga, Karyagin (Burak Güngör, Caner Dengin, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Bahadır Kuyucu, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Samet Sineren)

Setler: 25-23, 24-26, 17-25, 25-17, 15-8

Süre: 124 dakika (29, 32, 24, 23, 16)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery