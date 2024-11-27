Fenerbahçe Medicana, sahasında galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 3-2 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Drzyzga, Karyagin (Burak Güngör, Caner Dengin, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Bahadır Kuyucu, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Samet Sineren)
Setler: 25-23, 24-26, 17-25, 25-17, 15-8
Süre: 124 dakika (29, 32, 24, 23, 16)
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 3-2 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Drzyzga, Karyagin (Burak Güngör, Caner Dengin, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Bahadır Kuyucu, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Samet Sineren)
Setler: 25-23, 24-26, 17-25, 25-17, 15-8
Süre: 124 dakika (29, 32, 24, 23, 16)