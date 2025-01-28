Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Voleybol Federasyonundan Juraj Mokry ile Sırbistan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Petrovic yönetecek.



Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Fenerbahçe Medicana'nın 5 puanı bulunuyor.



Sarı-lacivertli takım elde ettiği 2 galibiyeti de deplasmanda alırken iç sahada Mint Vero Volley Monza ve Helios Grizzlys Giesen'e kaybetti.



3 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan Olympiakos, 11 puanla grupta ikinci sırada bulunuyor.



Sarı-lacivertli takım, Yunanistan'da oynanan müsabakada rakibini 3-2 mağlup etmişti.



Fenerbahçe Medicana'nın en iyi üçüncü olarak gruptan çıkmak için az da olsa şansı bulunuyor.



D Grubu'nda üçüncü sırada bulunan Saint-Nazaire'nin sahasında grubun son sırasında bulunan Jihostroj Ceske Budejovice'ye 3-0 ya da 3-1 mağlup olup, Fenerbahçe Medicana'nın da Olympiakos'u 3-0 ya da 3-1 yenmesi durumunda sarı-lacivertliler en iyi üçüncülük biletini alabilir.



