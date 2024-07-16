Fenerbahçe, Maximin'i İstanbul'a getiriyor

Allan Saint-Maxim'in ve ailesi, sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için bugün İstanbul'a gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Maximin'i İstanbul'a getiriyor
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16 Temmuz 2024 11:09
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 11:15
Fenerbahçe uzun süredir transferinde uğraşlarını sürdürdüğü Allan Saint-Maxim için mutlu sona ulaşıyor.

NTV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Saint-Maximin de evrak işlerini tamamladı.

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

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