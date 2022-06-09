Fenerbahçe, Lincoln'ün menajerini İstanbul'a getirdi!

Fenerbahçe'nin, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) ile ilgilendiğini iddia etmişti.



Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Portekiz'de Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique için ilk girişimler yapıldı.



TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lincoln Henrique'nin temsilcisi, Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.



Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa ligi tamamladı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti.



LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?



Genç futbolcu 7 Kasım 1998 yılında Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Gremio altyapısında futbola başlayan Brezilyalı, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Gremio dışında Brezilya'da Lincoln, América Futebol Clube formasını giydi.



Son olarak ise 2019 tarihinde Portekiz'in Santa Clara takımına transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine bu kulüpte devam ediyor. Lincoln'ün takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.









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