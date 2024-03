UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe , sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Union Saint-Gilloise, 1-0 kazandı.Karşılaşmada Belçika temsilcisinin golü 68. dakikada Matias Rasmussen'den geldi.Belçika'da oynanan ilk maçı 3-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, 1-0'lık sonucun ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesine göre 8 değişiklik yaptı.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk maçta alınan 3-0'ın avantajıyla çıkan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Kartal, kadroda değişiklikler yaptı.Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, İsmail Yüksek, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.Teknik direktör İsmail Kartal, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Kent'e ilk 11'de formayı veren Kartal, forvet hattında da Belçika deplasmanında olduğu gibi Michy Batshuayi'yi oynattı.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 5 oyuncusundan faydalanamadı.Belçika'da oynanan ilk maçta gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü ile maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci kadroda yer almayan isimler oldu.Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde isimleri olmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da kadroda yer almadı.Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşılaşmasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de takip etti.Bugün gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret ederek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt'le bir araya gelen Aleksander Ceferin, mücadeleye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte geldi.Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.Sarı-lacivertli forma altında son olarak 30 Kasım 2023'de Danimarka'da oynanan Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, o tarihten sonra yine bir Avrupa mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 lig ve 9 Avrupa karşılaşmasında oynayan Ryan Kent, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.Fenerbahçe, henüz 3. dakikada İrfan Can Kahveci ile etkili oldu. Szymanski ile duvar pası yapan İrfan Can ceza sahası içinden kaleyi düşündü. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.Fenerbahçe, 18. dakikada golü buldu ancak ofysat bayrağı kalktı. İrfan Can'ın ara pasında sağ kanattan bindiren Osayi kaleciyle karşı karşıya kalır kalmaz şutunu çekti. Top ağlara gitse de yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı.Fenerbahçe'nin iptal edilen golünden 2 dakika sonra bu kez Union Saint-Gilloise etkili geldi. Savunma arkasına hareketlenen Dennis Eckert, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçip şutunu çekti. Top kalenin yanından dışarıya gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, 32. dakikada büyük bir hata yaptı. İrfan Can'ın bu dakikada uzaklaştırmak istediği top rakipte kaldı. Eckert karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. İrfan Can gole izin vermedi.Union Saint-Gilloise, 33. dakikada bir kez daha etkili geldi. Rasmussen'in sağ çaprazdan şutunda İrfan Can Eğribayat topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Nilsson, boş kaleye topu dışarı attı.Union Saint-Gilloise'de Loic Lapoussin, 42. dakikada ceza sahasında yerde kaldı ve Belçika temsilcisi penaltı bekledi. Hakem Nikola Dabanovic, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra oyunu sürdürdü.Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.Fenerbahçe, ilk yarının aksine ikinci yarıda rakip kaleye daha çok adamla ve organize gitmeye başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 62. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Dusan Tadic ve Miha Zajc oyuna girdi. İrfan Can Kahveci ve Fred kenara geldi.Konuk ekip Union Saint-Gilloise, 68. dakikada öne geçti. Bu dakikada Loic Lapoussin'in ceza sahası içi sol çaprazından açtığı ortada Mathias Rasmussen kafayla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 75'te oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de bu dakikada Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş, oyuna dahil oldu. Michy Batshuayi ve Ryan Kent kenara geldi.Union Saint-Gilloise, 76'da bir kez daha gole yaklaştı. Puertas'ın kullandığı köşe vuruşunda Dennis Eckert'in kafa vuruşunu Djiku çizgiden çıkardı.Fenerbahçe'de 75'te oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, son anlarda sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yerine Zeki Muhammet Dursun oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Union Saint-Gilloise, mücadeleyi 1-0 kazandı. İlk maçı deplasmanda 3-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, ilk maçtaki skorun avantajıyla Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.3. dakikada Kent'in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan'ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen'in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson'un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.21. dakikada sağdan İrfan Can'ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci'nin pas hatasında topu kapan Eckert'in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve misafir takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.ÜlkerNikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 62 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Tadic), Szymanski, Kent (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+2 Zeki Dursun), Batshuayi (Dk. 75 Dzeko)Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Dk. 88 Tshilanda), Lapoussin, Amani (Dk. 67 Puertas), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Dk. 67 Teklab), Eckert (Dk. 88 Huygevelde)Dk. 68 Rasmussen (Union Saint-Gilloise)Dk. 38 İsmail Yüksek, Dk. 87 İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Dk. 87 Eckert (Union Saint-Gilloise)