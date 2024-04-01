Fenerbahçe kazandı avantajı eline aldı

Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, THY'yi 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kazandı avantajı eline aldı
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01 Nisan 2024 18:16
Son güncelleme 01 Nisan 2024 19:05
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Alecrim, Derya Güç, Sıla Çalışkan, Buse Kayacan)

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge, Stysiak)

Setler: 18-25, 20-25, 16-25

Süre: 70 dakika (21, 26, 23)

 

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