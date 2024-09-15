Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.
Fenerbahçe'de Dusan Tadic maçı 1 gol 1 asist ile tamamlarken, Allan Saint-Maximin attığı golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.
Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmış oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, 32 maç üst üste yenilmeyerek Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Kasımpaşa 5 puanda kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı ağırlarken, Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
MOURINHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
11. dakikada Mert Müldür'ün sağdan ortasında top Brekalo'dan geri döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.
SAINT-MAXIMIN HESABI AÇTI
Maçın 22. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu kontrol eden Allan Saint-Maximin, uzak köşeye net bir plase vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
FENERBAHÇE FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 35. dakikasında Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, rakip ceza sahasında Opoku ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, rakip ceza sahasında Opoku ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.
Topun başına geçen Dusan Tadic, 39. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.
MOURINHO'DAN İLK DEĞİŞİKLİKLER
Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi oyundan alınırken, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko oyuna dahil oldu.
ÇAĞLAR ÇOK NET GOLÜ KAÇIRDI
Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Köşe vuruşunda oyuna giren Edin Dzeko'nun arka direğe kafayla aşırdığı topa kale çizgisi üzerinde vuruşunu yapan Çağlar, ağları bulamadı.
AMRABAT İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI
Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu. Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan Amrabat, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkmış oldu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geçip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.
24. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Da Costa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'yu geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu pas vereceği sırada Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar seyreden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.
Fenerbahçe'de Dusan Tadic maçı 1 gol 1 asist ile tamamlarken, Allan Saint-Maximin attığı golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.
Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmış oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, 32 maç üst üste yenilmeyerek Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Kasımpaşa 5 puanda kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı ağırlarken, Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
MOURINHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maçlarına göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı.FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Süper Lig'de son oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Dzeko da yedeğe çekildi.
Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerlerine savunmada Rodrigo Becao ile santrforda Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin oynadı. Forvet arkasında Sebastin Szymanski şans bulurken, ileri uçta Youssef En-Nesyri forma giydi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Edin Dzeko yedek kulübesinde görev bekledi.
6 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku'nun yanı sıra henüz fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer Filip Kostic kadroda yer almadı.
Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.
DZEKO İLK KEZ YEDEKTE
Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
BECAO 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, 2 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Becao, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında ise yedekler arasında yer almıştı.
AMRABAT İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.
Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.
YUSUF AKÇİÇEK KADRODA
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa karşısında altyapıdan bir ismi kadroya aldı.
Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
TARAFTARLAR YERİNİ ALDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.
YÖNETİM TAM KADRO
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.
Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.
Süper Lig'de son oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Dzeko da yedeğe çekildi.
Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerlerine savunmada Rodrigo Becao ile santrforda Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin oynadı. Forvet arkasında Sebastin Szymanski şans bulurken, ileri uçta Youssef En-Nesyri forma giydi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Edin Dzeko yedek kulübesinde görev bekledi.
6 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku'nun yanı sıra henüz fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer Filip Kostic kadroda yer almadı.
Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.
DZEKO İLK KEZ YEDEKTE
Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
BECAO 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, 2 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Becao, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında ise yedekler arasında yer almıştı.
AMRABAT İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.
Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.
YUSUF AKÇİÇEK KADRODA
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa karşısında altyapıdan bir ismi kadroya aldı.
Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
TARAFTARLAR YERİNİ ALDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.
YÖNETİM TAM KADRO
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.
Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.
11. dakikada Mert Müldür'ün sağdan ortasında top Brekalo'dan geri döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.
SAINT-MAXIMIN HESABI AÇTI
Maçın 22. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu kontrol eden Allan Saint-Maximin, uzak köşeye net bir plase vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
FENERBAHÇE FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 35. dakikasında Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, rakip ceza sahasında Opoku ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, rakip ceza sahasında Opoku ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.
Topun başına geçen Dusan Tadic, 39. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.
MOURINHO'DAN İLK DEĞİŞİKLİKLER
Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi oyundan alınırken, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko oyuna dahil oldu.
ÇAĞLAR ÇOK NET GOLÜ KAÇIRDI
Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Köşe vuruşunda oyuna giren Edin Dzeko'nun arka direğe kafayla aşırdığı topa kale çizgisi üzerinde vuruşunu yapan Çağlar, ağları bulamadı.
AMRABAT İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI
Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu. Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan Amrabat, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkmış oldu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geçip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.
24. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Da Costa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'yu geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu pas vereceği sırada Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar seyreden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
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