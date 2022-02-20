Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 67 ve 81. dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun attı.



Hatayspor ile ligde karşılaştığı 4 maçta da mağlup olmayan Fenerbahçe, rakibine karşı 3. galibiyetini aldı ve puanını 43'e yükseltti. Fenerbahçe, ligde 17 hafta sonra üst üste 2 galibiyet aldı.



7 yıl sonra Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçını üst üste kaybeden ilk takım olan Atakaş Hatayspor, 40 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



İSMAİL KARTAL'DAN 8 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 8 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Slavia Prag maçının ilk 11'inden sadece Altay Bayındır, Miha Zajc ve Bright Osayi Samuel'i oynattı.



Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-jae'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamayan Kartal, Nazım Sangare, Attila Szalai, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'yı ise kulübeye çekti.



İsmail Kartal, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp'tan oluştu. Orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı oynatan Kartal, kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye şans verdi. Santforda Serdar Dursun'u tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Serdar'ın arkasında ise Arda Güler'e formayı verdi.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Nazım Sangare, Attila Szalai, Burak Kapacak ve Melih Bostan ise yedek soyundu.



ARDA GÜLER LİGDE İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin gelecek vadeden oyuncusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de görev aldı. Ligde daha önceden Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna dahil olan Arda, Atakaş Hatayspor karşısında ise maça 11'de başladı.



Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce genç oyuncuları Arda'ya destek oldu. Arda'yı tribünlere çağıran taraftarlar, alkışlarla oyuncularına moral verdi.



ÇAĞTAY SÜPER LİG'DE İLK KEZ



Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı genç sol bek Çağtay Kurukalıp, ilk Süper Lig maçına çıktı. Çağtay, ilk Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı.



BENZIA ESKİ TAKIMINA KARŞI



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Ali Koç ve yönetiminin göreve geldiği 2018-2019 sezonunda kiralık olarak sarı-lacivertli takıma katılan Benzia, daha sonra takımdan ayrılmıştı. Cezayirli 27 yaşındaki orta saha, 3 sezon sonra rakip olarak yeniden Kadıköy'e ayak bastı.



İLK YARIDA TEMPO DÜŞÜKTÜ



Fenerbahçe, mücadeleye topa ve oyuna hakim olarak başladı. Hatayspor ise kazandığı toplarla direkt hücumlar denedi.



Sarı lacivertli ekibin 16 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, ilk yarıda aldığı sorumluluk ve hücumu yönlendirmesiyle dikkatleri çekti. Atakaş Hatayspor kalesini baskı altına alan Fenerbahçe, duran toplarla gole yaklaştı.



6. dakikada Serdar Dursun frikikle, 26. dakikada ARda Güler'in korneriyle ve 37. dakikada Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşla Fenerbahçe golle burun buruna geldi ancak skorbordu değiştiremedi.



Hatayspor'da ise kaburgasında çatlak şüphesi olan Burak Öksüz, yerini Selimcan Temel'e bıraktı.



İlk yarının sonunda Atakaş Hatayspor gole çok yaklaşsa da ilk yarı 0-0 sona erdi.



HATAYSPOR İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ikinci yarının başında sağ bek Ozan Tufan kenara geldi, Mergim Berisha santrfor mevkisine geçerek forveti 2'ledi. Sağ beke ise Bright-Osayi Samuel geçti.



İlk yarıda pas organizasyonlarında sıkıntı yaşayan Atakaş Hatayspor, ikinci yarıya daha organize başladı. Fenerbahçe, orta sahada kontrolü almakta zorlandı ve Hatayspor, üst üste pozisyonlar buldu. Benzia ve Kamil Ahmet ile gole yaklaştığı ataklar düzenleyen konuk ekip, 55. dakikada geçmişte Fenerbahçe'de de forma giyen Benzia ile fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



FENERBAHÇE, SERDAR DURSUN İLE ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe, oyunu dengelemeye başladığı anlarda penaltı kazandı. Ayoub El Kaabi'nin Crespo'ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.



Tribünlerin Arda Güler isteğine rağmen topun başına Serdar Dursun geldi ve 67. dakikada fileleri havalandırdı.



Süper Lig'de 8. golünü atan Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü oyuncusu oldu.



SERDAR DURSUN'DAN İKİNCİ PENALTI, İKİNCİ GOL



Fenerbahçe, 1-0'dan sonra oyunun kontrolünü aldı ve ataklarını sıklaştırdı. 73'te Serdar Dursun'un ceza sahası dışından sürpriz şutu 90 direğinden auta gitti.



Sarı lacivertliler, üst üste ataklarla 2. golü aradı ve 81. dakikada ikinci penaltısını kazandı.



Hatayspor kalecisi Munir'in, Serdar Dursun'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.



81. dakikada Topun başına gelen Serdar Dursun, ikinci kez topu ağlara gönderdi ve ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.



Maçın son bölümünde iki takım da oyun disiplininde koptu ve mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



23. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağtay'ın kontrol edemediği topu kapan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Sonrasında ceza sahası dışına açılan topu Altay taça gönderdi.

35. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Hatay ceza sahası önünde topla buluşan Arda, rakibinden kurtuldu, ceza yayı içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım, Hatay yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Arda'nın altı pas önüne gönderdiği topa Tisserand vurdu, yere de çarpan topu kaleci Munir kornere çeldi.

45. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rossi, rakibinden kurutulup, ceza sahasına yaklaştı. Açısını düzelten Rossi'nin ayak içi şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa El Kaabi gelişine vurdu. Kaleci Altay soluna uzandı ve meşin yuvarladı kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Lobjanidze penaltı noktası önünde bulunan Saint-Louis'e yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden gelişine şutunda Altay gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo, Hatayspor ceza sahasında El Kaabi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, kaleci Munir ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

73. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topa Hatay savunmasında Sackey kafayı vurdu. Kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topu önünde bulan Serdar Dursun, çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarptı ve ardından auta çıktı.

76. dakikada konuk ekip etkili geldi. Fenerbahçe ceza sahası önünde Çağtay ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Lobjanidze, uygun pozisyondaki Kahraba'ya pasını attı. Bu oyuncunun köşeye yerden şutunu kaleci Altay sağına uzandı ve iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada ev sahibi takım bir penaltı daha kazandı. Kaleci Munir'in ayağından açılan topu kapmak isteyen Serdar Dursun ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun topu ağlara yolladı: 2-0.



Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan (Dk 46 Berisha), Tisserand, Serdar Aziz (Dk. 64 Szalai), Çağtay Kurukalıp, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler (Dk, 73 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk, 64 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 87 Burak Kapacak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz (Dk. 18 Selimcan Temel) (Dk. 87 Muhammed Mert), Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi, Benzia (Dk. 87 Bertuğ Özgür Yıldırım), Lobjanidze (Dk, 87 Sadık Baş), Saint-Louis (Dk 61 Kahraba)

Goller: Dk. 67 (Penaltıdan) ve Dk. 81 (Penaltıdan) Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ribeiro, Dk. 38 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)









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