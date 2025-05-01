Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ilk yarılarda etkili

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Nisan Pazar günü derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istatistikleri dikkati çekiyor.
Ev sahibi Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 75 puan topladı.
Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, özellikle sezonun ikinci yarısındaki golcü kimliğiyle öne çıkıyor.
Ligin ilk yarısında çıktığı 18 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 2,5 gol ortalaması yakaladı.
Sezonun ikinci yarısında golcü oyuncuların performansları yükselirken, 13 maçta 35 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, 2,69 gol ortalamasına ulaştı.
Ligdeki maçların ilk yarılarında rakip filelere 34 gol gönderen Fenerbahçe, karşılaşmaların ikinci devrelerinde ise 46 kez gol sevinci yaşadı.
- Beşiktaş ilk yarılarda etkili
Süper Lig'deki 31 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 52 puan toplayan Beşiktaş ise ligde dördüncü sırada bulunuyor.
Bu maçlarda 48 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 32 gol gördü.
Ligdeki maçların ilk yarılarında rakip filelere 26 gol gönderen Beşiktaş, ikinci yarılarda ise 22 kez gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk yarısında 18 maçta 28 golle maç başına 1,55 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 20 gol sevinci yaşarken gol ortalaması da 1,53 oldu.
- Fenerbahçe'nin gol atamadığı tek takım Beşiktaş
Ligin en golcü ekibi konumundaki Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 17 rakibine karşı en az 1 kez gol sevinci yaşarken, yalnızca Beşiktaş'ın ağlarını havalandıramadı.
Ligin ilk yarısında çıktığı 18 maçın 17'sinde de gol atmayı başaran sarı-lacivertli takım, Beşiktaş deplasmanından ise 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda ise 3 maçta skor üretemedi. Mourinho'nun ekibi, Galatasaray deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılırken, iç sahada Reeder Samsunspor'la da golsüz berabere kalmıştı.
- Beşiktaş derbilerde gol sorunu yaşamıyor
Bu sezon 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 4 derbiye çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların hepsinde rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Sezon öncesinde Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 3 derbide ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 2 derbide ise Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı ise 2-1 yenmeyi başardı.
4 derbide 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.
- Fenerbahçe geri dönüşleri iyi yapıyor
Bu sezon 9 maçta ilk golü yiyen taraf olan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'inden galibiyetle ayrılmayı başarırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli ekip, oynadığı 2 derbi maçta ise kalesinde gördüğü ilk gollerin ardından geri dönüş yapamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sezonun ilk yarısında iç sahada Galatasaray karşısında geriye düşüp maçı 3-1 kaybeden Jose Mourinho'nun ekibi, Beşiktaş deplasmanında da 1-0 mağlup olmuştu.
ikas Eyüpspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 1-1 berabere tamamlayan sarı-lacivertliler, 32. haftada ise Bellona Kayserispor karşısında ilk golü yediği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, ilk golü yediği TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarını ise kazanmayı başardı.
Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ilk yarılarda etkili
Süper Lig'in 34. haftasında derbi maçta karşılaşacak ekiplerden Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise ilk yarılarda daha fazla skor üretti
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Nisan Pazar günü derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istatistikleri dikkati çekiyor.
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