Fenerbahçe iki kez penaltı bekledi

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının 41 ve 59. dakikalarında penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe iki kez penaltı bekledi
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20 Nisan 2025 20:34
Son güncelleme 20 Nisan 2025 20:37
Fenerbahçe, Kayserispor maçında iki kez penaltı bekledi.

41. dakikada Milan Skriniar, ceza sahası içinde yerde kaldı ve sarı lacivertli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.



59. dakikada Edin Dzeko, kaleye vuruşunu yaptıktan sonra topun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazda bulundu.

Fenerbahçeli oyuncuların yoğun penaltı itirazı sonrası Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi yapıldığını işaret etti. Hollandalı VAR hakemi Manschot, yine incelemeye çağırmadı ve oyun devam etti.



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