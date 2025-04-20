Fenerbahçe iki kez penaltı bekledi

Fenerbahçe, Kayserispor maçında iki kez penaltı bekledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
41. dakikada Milan Skriniar, ceza sahası içinde yerde kaldı ve sarı lacivertli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.
59. dakikada Edin Dzeko, kaleye vuruşunu yaptıktan sonra topun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazda bulundu.
Fenerbahçeli oyuncuların yoğun penaltı itirazı sonrası Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi yapıldığını işaret etti. Hollandalı VAR hakemi Manschot, yine incelemeye çağırmadı ve oyun devam etti.
41. dakikada Milan Skriniar, ceza sahası içinde yerde kaldı ve sarı lacivertli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.
59. dakikada Edin Dzeko, kaleye vuruşunu yaptıktan sonra topun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazda bulundu.
Fenerbahçeli oyuncuların yoğun penaltı itirazı sonrası Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi yapıldığını işaret etti. Hollandalı VAR hakemi Manschot, yine incelemeye çağırmadı ve oyun devam etti.