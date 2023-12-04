Fenerbahçe için Kadıköy'de barış zamanı

Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek şok yaşatan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup edip hem taraftarıyla barışmayı hem de liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan geri almayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe için Kadıköy'de barış zamanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2023 09:17
UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

HATA YAPMAK İSTEMİYORLAR

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.  




 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery