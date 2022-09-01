Fenerbahçe için İtalya'dan Luis Muriel iddiası!

Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Sarı-Lacivertliler için yeni bir iddia... Fenerbahçe, Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe için İtalya'dan Luis Muriel iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2022 08:20
Fenerbahçe, Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor.

Bergamonews'te yer alan habere göre; 31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.

Sturm Graz'dan Hojlund'un transfer edilmesinin ardından Atalanta'nın Muriel'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

3 maçta da süre aldı

Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata'nın ardından ikinci forvet konumundaydı.

31 yaşındaki Luis Muriel, Atalanta'da oynadığı 131 maçta 59 gol atıp 22 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ