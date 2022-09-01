Fenerbahçe için İtalya'dan Luis Muriel iddiası!

3 maçta da süre aldı

Fenerbahçe, Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor.Bergamonews'te yer alan habere göre; 31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.Sturm Graz'dan Hojlund'un transfer edilmesinin ardından Atalanta'nın Muriel'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata'nın ardından ikinci forvet konumundaydı.31 yaşındaki Luis Muriel, Atalanta'da oynadığı 131 maçta 59 gol atıp 22 asist yaptı.