Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 6. yılında andı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı andı
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16 Temmuz 2020 13:04
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 6. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yıllarında kulübümüze başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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