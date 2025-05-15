Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, konuşacak!

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, bugün saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertli kulüpte olağan üstü kongre çağrısında bulunan Mahmut Uslu'nun bugün kulüp gündemine dair önemli açıklamalar yapacağı belirtildi.
Toplantıya İlhan Ekşioğlu, Hakan Bilal Kutlualp, Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ta katılım sağlayacak.
İMZALAR ARTIYOR
Başkan Ali Koç ve yönetimin olağan üstü kongreye gitmesi için başlatılan imza kampanyası sürüyor. Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp ve bazı taraftar derneklerinin öncülüğünde başlayan imza kampanyası belirlenen alanlarda devam ediyor. İmza sayısının arttığı ve gerekli sayıya ulaşılması için çaba harcandığı kaydedildi. İmzaların kısa sürede divana iletileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpte olağan üstü kongre çağrısında bulunan Mahmut Uslu'nun bugün kulüp gündemine dair önemli açıklamalar yapacağı belirtildi.
Toplantıya İlhan Ekşioğlu, Hakan Bilal Kutlualp, Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ta katılım sağlayacak.
İMZALAR ARTIYOR
Başkan Ali Koç ve yönetimin olağan üstü kongreye gitmesi için başlatılan imza kampanyası sürüyor. Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp ve bazı taraftar derneklerinin öncülüğünde başlayan imza kampanyası belirlenen alanlarda devam ediyor. İmza sayısının arttığı ve gerekli sayıya ulaşılması için çaba harcandığı kaydedildi. İmzaların kısa sürede divana iletileceği bildirildi.