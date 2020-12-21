Fenerbahçe düşme hattıyla yarışıyor

Sarı-Lacivertliler'in sezon başındaki başarılı performansında savunmanın katkısı çok büyüktü. Öyle ki rakipler, Fenerbahçe kalesine yaklaşmakta bile zorluk çekiyordu. Ancak bu tablo tamamen değişti.

Haber; Akşam
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Fenerbahçe düşme hattıyla yarışıyor
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21 Aralık 2020 10:56
Erol Bulut'un ekibi son 4 lig maçında 3 yenilgi alırken bu karşılaşmalarda kalesinde tam 10 gol gördü. Lemos ve Tisserand yaptıkları bireysel hatalarla saç baş yoldurdu. Penaltı yaptırma konusunda ise Serdar Aziz de bu ikiliye katıldı. Serdar, Lemos ve Tisserand 2'şer penaltıya sebebiyet verdi. Fenerbahçe savunmasındaki aksaklık, ligde geride kalan 13 haftada tam 19 gol yenmesine neden oldu.

Üstelik Altay'ın iki penaltı ve sayısız net pozisyonda yaptığı kurtarışlara rağmen... Sarı-Lacivertliler bu istatistikte düşme hattındaki takımlarla yarışıyor! Ligin son 3 sırasındaki takımlardan Erzurumspor 25, Denizlispor 21, Ankaragücü ise kalesinde 20 gol gördü. Bu sayı, şampiyonluk yolundaki rakiplerden Alanya'da 8, as kalecisi Muslera'dan yoksun olan Galatasaray'da ise 9...

 

 


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