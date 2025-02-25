Fenerbahçe derbi galibiyetine hasret!

Fenerbahçe'de derbi galibiyeti hasreti yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.
Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<