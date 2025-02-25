Fenerbahçe derbi galibiyetine hasret!

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe derbi galibiyetine hasret!
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25 Şubat 2025 00:30
Fenerbahçe'de derbi galibiyeti hasreti yaşanıyor. 
Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.


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