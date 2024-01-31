Fenerbahçe'den yeni teklif hazırlığı: Berkay Özcan

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan için yeni bir teklif hazırlığı yapıyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den yeni teklif hazırlığı: Berkay Özcan
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31 Ocak 2024 09:59
Fred'in sakatlığı sebebiyle orta sahada hasar alan Fenerbahçe, bu bölge için bir süredir araştırma yapıyordu. Başakşehir'de bu sezon 23 lig maçının 22'sinde forma giyen Berkay Özcan, gündemin ilk sırasına alındı.

Sarı-lacivertli yönetim, turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldı ve "Emre Mor ile Ryan Kent'i verirseniz, Berkay'ı alabilirsiniz" cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncuyla durumu değerlendirdi. Kent, "Ayrılmak istemiyorum" derken Emre Mor da "Ben Karagümrük'e gideceğim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Fenerbahçe, Berkay için yeni bir teklif hazırlığı yapmaya başladı. 25 yaşındaki milli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Başakşehir'de bu sezon 22 maça çıkan Berkay Özcan, 2 asist yaptı.

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