Fenerbahçe'den Yasin Özcan hamlesi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin genç sol bek Yasin Özcan için Kasımpaşa ile bir sözlü görüşme yaptığı öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Yasin Özcan hamlesi
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21 Ağustos 2024 10:04
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki sol bek Yasin Özcan için Kasımpaşa yönetimi ile bir sözlü görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği ve önümüzdeki süreçte transferle ilgili bir gelişmenin olabileceği ifade ediliyor.

Stoper bölgesinde de forma giyebilen genç yıldız için Kasımpaşa'nın 4.5 ile 5 milyon Euro bandında bir bonservis talebi olduğu da gelen haberler arasında.  

 

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