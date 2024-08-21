Fenerbahçe'den Yasin Özcan hamlesi

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki sol bek Yasin Özcan için Kasımpaşa yönetimi ile bir sözlü görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği ve önümüzdeki süreçte transferle ilgili bir gelişmenin olabileceği ifade ediliyor.
Stoper bölgesinde de forma giyebilen genç yıldız için Kasımpaşa'nın 4.5 ile 5 milyon Euro bandında bir bonservis talebi olduğu da gelen haberler arasında.
Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği ve önümüzdeki süreçte transferle ilgili bir gelişmenin olabileceği ifade ediliyor.
Stoper bölgesinde de forma giyebilen genç yıldız için Kasımpaşa'nın 4.5 ile 5 milyon Euro bandında bir bonservis talebi olduğu da gelen haberler arasında.