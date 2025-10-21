21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler, TFF'yi ziyaret etti. Fenerbahçe'de ziyaret sonrası Ali Gürbüz ve Ertan Torunoğulları açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Ekim 2025 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyaret sonrasında Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyelerinden Ali Gürbüz ile Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ali Gürbüz, yaklaşık 1 aydır görevde olduklarını belirterek, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları ise kulüp yönetim kurulu üyelerinin başkan Hacıosmanoğlu ile tanıştığını aktararak, "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip, kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin ve bizimle konuşun.' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart ile oynanacak maça değinen Torunoğulları, "Stuttgart çok formda bir takım. Almanya'nın en formda takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. İlk iki maçta sorun yaşadılar. Sonra galibiyetler aldılar. Bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çekişmeli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
