13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Fenerbahçe'den suç duyurusu!

Fenerbahçe, medyada çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

calendar 13 Kasım 2025 18:00 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 18:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, resmi hesabından asılsız iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.

Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır. Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
