Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan 3 oyuncu için bilgilendirme yaptı.
Sarı - lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
ALTAY BAYINDIR
Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş tedavisine başlanmıştır.
ENNER VALENCIA
Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
LUIZ GUSTAVO
Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.
3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı - lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
ALTAY BAYINDIR
Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş tedavisine başlanmıştır.
ENNER VALENCIA
Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
LUIZ GUSTAVO
Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.
3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.