Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan 3 oyuncu için açıklama yayımladı.

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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
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31 Ekim 2021 12:44
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan 3 oyuncu için bilgilendirme yaptı.

Sarı - lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

ALTAY BAYINDIR

Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş tedavisine başlanmıştır.

ENNER VALENCIA

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

LUIZ GUSTAVO

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.

3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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