Fenerbahçe'den Origi önerisine ret!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bonservisi Milan'da olan Belçikalı forvet Divock Origi, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Origi önerisine ret!
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09 Temmuz 2024 09:03
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Belçikalı hücum oyuncusu Divock Origi, geçtiğimiz yıllarda birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bonservisi Milan'da olan Origi, kadroda düşünülmediği için genç takıma gönderildi.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

29 yaşındaki forvetin menajeri tarafından Sarı-Lacivertliler'e önerildiği kaydedildi.



JOSE MOURINHO VETO ETTİ

Ancak yeni sezonda 12 yabancı sınırlaması olması ve Origi'nin son yıllarda yaşadığı büyük düşüş nedeniyle Jose Mourinho tarafından veto edildiği belirtildi.  

 
 

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