Fenerbahçe'den Kostas Tsimikas hamlesi

Liverpoolcore sitesi, Fenerbahçe'nin Kostas Tsimikas için Liverpool'a teklif yapmayı planladığını yazdı.25 yaşındaki sol bekin, UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde İstanbul ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı.Klopp'un Yunan oyuncuya geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans verdiği ve kiralanması seçeneğine olumlu bakabileceği kaydedildi.Tsimikas geçen Olympiakos'tan 13 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.