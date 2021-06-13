Fenerbahçe'den Kostas Tsimikas hamlesi

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Kostas Tsimikas için Liverpool'a teklif yapmayı planladığını yazıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Kostas Tsimikas hamlesi
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13 Haziran 2021 12:32
Konstantinos Tsimikas
Konstantinos Tsimikas
Liverpool
Liverpoolcore sitesi, Fenerbahçe'nin Kostas Tsimikas için Liverpool'a teklif yapmayı planladığını yazdı.

25 yaşındaki sol bekin, UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde İstanbul ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı.

Klopp'un Yunan oyuncuya geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans verdiği ve kiralanması seçeneğine olumlu bakabileceği kaydedildi.

Tsimikas geçen Olympiakos'tan 13 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.



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