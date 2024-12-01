Fenerbahçe'den İrfan Can'a büyük jest

Fenerbahçe yönetimi, yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı İrfan Can Kahveci'ye jest yaptı.
YENİ MAAŞI ERKEN ALACAK
Sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmıştı. Yeni sözleşme şartları Haziran 2025'te başlayacak. Ancak Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maaşına da zam yaptı.
DEVLER PEŞİNDEYDİ
Böylece İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar yeni sözleşme şartlarında zamlı maaş alacak. Sözleşmesi sona ereceği için birçok dev kulüp, temsilcisiyle temasa geçmişti. Ancak İrfan, Fenerbahçe ile masaya oturmadan hiçbir kulüple görüşmeyeceğini dile getirdi ve zorluk çıkarmadan kulübü ile anlaşmaya vardı.
YENİ MAAŞI ERKEN ALACAK
Sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmıştı. Yeni sözleşme şartları Haziran 2025'te başlayacak. Ancak Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maaşına da zam yaptı.
DEVLER PEŞİNDEYDİ
Böylece İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar yeni sözleşme şartlarında zamlı maaş alacak. Sözleşmesi sona ereceği için birçok dev kulüp, temsilcisiyle temasa geçmişti. Ancak İrfan, Fenerbahçe ile masaya oturmadan hiçbir kulüple görüşmeyeceğini dile getirdi ve zorluk çıkarmadan kulübü ile anlaşmaya vardı.