Fenerbahçe'den iki sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den iki sakatlık açıklaması
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10 Şubat 2025 17:23
Son güncelleme 10 Şubat 2025 17:27
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncuya da "uyluk arka adale yaralanması" teşhisi konulduğunu açıklayan Fenerbahçe, oyuncuların tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır." denildi.

İki oyuncunun da yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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