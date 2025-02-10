Fenerbahçe'den iki sakatlık açıklaması

uyluk arka adale yaralanması" teşhisi konulduğunu açıklayan Fenerbahçe, oyuncuların tedavisine başlandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, " Yapılan tetkikler neticesinde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır." denildi.



İki oyuncunun da yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe , İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncuya da "