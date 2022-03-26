Fenerbahçe'den hakem kararına tepki!

Fenerbahçe, tahkim kurulunun hakemler için verilen kararı bozması üzerine açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den hakem kararına tepki!
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26 Mart 2022 23:23
Tahkim kurulunun hakem kararı sonrası Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tahkim kurulunun verdiği hakem kararına tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk Futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün, Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

ŞİMDİ SON KEZ SORUYORUZ:

Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"

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