Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama, 2. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için sakatlık açıklaması
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26 Şubat 2022 19:08
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır" ifadelerine yer verildi."

Ferdi Kadıoğlu'nun Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

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