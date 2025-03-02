Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermedi.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşmıştı.
Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermedi.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşmıştı.