Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!
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02 Mart 2025 21:28
Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermedi.

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşmıştı.

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