Fenerbahçe'den derbiye özel karar!

Fenerbahçe'de derbi öncesi oyunculara galibiyet primleri ödendi. Beşiktaş derbisi için de özel bir prim belirlendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den derbiye özel karar!
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07 Aralık 2024 12:28
Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetimden de derbi öncesi önemli bir hamle geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, bu sezon ödemeleri eksiksiz ve günü gününe yapan Fenerbahçe'de yönetim, derbi öncesi de oyunculara galibiyet primlerinin ödemesini yaptı.

DERBİYE ÖZEL PRİM

Fenerbahçe Yönetimi ayrıca Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi için özel bir prim kararı aldı.

Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı da derbi öncesi Samandıra'ya gitmiş ve oyuncularla görüşmüştü.

DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA




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