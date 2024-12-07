Fenerbahçe'den derbiye özel karar!

Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetimden de derbi öncesi önemli bir hamle geldi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, bu sezon ödemeleri eksiksiz ve günü gününe yapan Fenerbahçe'de yönetim, derbi öncesi de oyunculara galibiyet primlerinin ödemesini yaptı.
DERBİYE ÖZEL PRİM
Fenerbahçe Yönetimi ayrıca Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi için özel bir prim kararı aldı.
Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı da derbi öncesi Samandıra'ya gitmiş ve oyuncularla görüşmüştü.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, bu sezon ödemeleri eksiksiz ve günü gününe yapan Fenerbahçe'de yönetim, derbi öncesi de oyunculara galibiyet primlerinin ödemesini yaptı.
DERBİYE ÖZEL PRİM
Fenerbahçe Yönetimi ayrıca Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi için özel bir prim kararı aldı.
Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı da derbi öncesi Samandıra'ya gitmiş ve oyuncularla görüşmüştü.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA